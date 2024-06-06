Erzurum polisi Mayıs ayında 163 bin 528 kişiyi ve 29 bin 69 aracı sorguladı

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Erzurum polisi Mayıs ayı içinde yaptığı denetimlerde 163 bin 528 şahsa ve 29 bin 69 aracı sorguladı

1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 163 bin 528 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 29 bin 69 araç denetlendi, 756 araca cezai işlem uygulandı. Umuma açık bin 244 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 715, metruk binalarda bin 800 denetim gerçekleştirildi. Aranan 177 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 2 bin 453 gram narkotik madde ele geçirildi. 3'ü kurusıkı 32 tabanca, 4 av tüfeği, 457 fişek, 70 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM