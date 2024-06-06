Erzurum polisi Mayıs ayında 163 bin 528 kişiyi ve 29 bin 69 aracı sorguladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum polisi Mayıs ayında 163 bin 528 kişiyi ve 29 bin 69 aracı sorguladı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 163 bin 528 kişiye GBT uygulaması yapıldı. Ayrıca 29 bin 69 araç denetlendi ve 756 araca cezai işlem uygulandı. Toplamda 2 bin 453 gram narkotik madde ele geçirildi ve 177 aranan şahıs yakalandı.

06.06.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum polisi Mayıs ayı içinde yaptığı denetimlerde 163 bin 528 şahsa ve 29 bin 69 aracı sorguladı

1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 163 bin 528 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 29 bin 69 araç denetlendi, 756 araca cezai işlem uygulandı. Umuma açık bin 244 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 715, metruk binalarda bin 800 denetim gerçekleştirildi. Aranan 177 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 2 bin 453 gram narkotik madde ele geçirildi. 3'ü kurusıkı 32 tabanca, 4 av tüfeği, 457 fişek, 70 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Erzurum, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum polisi Mayıs ayında 163 bin 528 kişiyi ve 29 bin 69 aracı sorguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
07:24 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener’in Beştepe’deki görüşmesine ilk yorum Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum
01:57 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka DSÖ’den “Hazır olun yeni pandemi geliyor“ uyarısı Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
09:42 Acun’a ’’Mert Hakan kalacak mı’’ diye soruldu Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
09:07 Farah Zeynep Abdullah’tan Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesine tepki Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
08:22 Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas’a veda etti Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas'a veda etti
08:21 FETÖ yapılanmasına 17 ilde darbe 72 şüpheli “Kıskaç“a takıldı FETÖ yapılanmasına 17 ilde darbe! 72 şüpheli "Kıskaç"a takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum polisi Mayıs ayında 163 bin 528 kişiyi ve 29 bin 69 aracı sorguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement