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Erzurum Polisi Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum Polisi Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerine Devam Ediyor

Erzurum polisi, şehir merkezinde ve ilçelerde bulunan ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere ve öğretmenlere yönelik kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri konulu farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Pazaryolu İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçede yapılan sunumlarla öğrencilere sanal ortamda dolandırıcılık, şiddet ve suç temaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca Erzurum kent merkezinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, çeşitli okulları ziyaret ederek öğrencilere meslek tanıtımı, temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı ve trafik kuralları konularında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Erzurum Polisi Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerine Devam Ediyor
01.01.2024 - 13:13,
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Erzurum polisi öğrencilere yönelik hem şehir merkezinde hem de ilçelerde bilgilendirme ve farkındalık oluşturacak eğitimlerine devam ediyor.

Pazaryolu İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçede bulunan ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere ve öğretmenlere yönelik kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri konulu farkındalık oluşturmak, yaşan alanlarında, sanal ortamda dolandırıcılık, şiddet ve suç temalı sunum yapıldı.

Erzurum kent merkezinde ise Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Maksut Efendi İlkokulu, Halitpaşa İlkokulu ve Şair Nefi Anaokulu ziyaret ederek yaklaşık 300 öğrenciye Meslek Tanıtımı, Temel Güvenlik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı ve Trafik Kuralları konularında bilgilendirme sunumu yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Polisi Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Polisi Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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