Erzurum Polisi Temmuz'da 160 Bin Kişiyi Denetledi - Son Dakika
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Erzurum Polisi Temmuz'da 160 Bin Kişiyi Denetledi

Erzurum Polisi Temmuz\'da 160 Bin Kişiyi Denetledi
06.08.2025 09:48
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Erzurum polisi Temmuz'da büyük denetim yaptı, 160 bin kişi ve 30 bin araç sorgulandı.

Erzurum polisi Temmuz ayı içinde yaptığı denetimlerde; 160 bin 775 şahsı sorguladı ve 30 bin 827 aracı denetledi.

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 160 bin 775 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 30 bin 827 araç denetlenirken, umuma açık 1 bin 947 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 951, metruk binalarda 2 bin 58 denetim gerçekleştirildi. 369 kişi bakayadan ve aranan 145 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 37 narkotik madde operasyonunda 380,66 gram narkotik madde ele geçirildi. 6 kurusıkı, 12 tabanca, 6 av tüfeği, 198 fişek ve 32 maksat dışı bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Polisi Temmuz'da 160 Bin Kişiyi Denetledi - Son Dakika

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