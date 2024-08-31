Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır küle döndü - Son Dakika
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Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır küle döndü

Erzurum\'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır küle döndü

Erzurum'un Tortum ilçesinde Şenyurt Mahallesi'nde çıkan yangında, 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak küle döndü. Büyükşehir Tortum İtfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, Neşet Aktepe ile Halil Akgüney'e ait olan evler, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

31.08.2024 19:53
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Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Şenyurt Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki ev, bir samanlık ve bir ahıra sıçrayan yangına Büyükşehir Tortum İtfaiye ekipleri müdahale etti. 4 saat süren zorlu müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken, Neşet Aktepe ile Halil Akgüney'e ait 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır küle döndü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır küle döndü - Son Dakika
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