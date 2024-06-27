Erzurum'un Uzundere ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, benzin istasyonuna dönmekte olan bir otomobil ile Artvin istikametinden gelen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilin de ön tarafı tamamen çöktü. Yaralanan sürücüler, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı ve Erzurum-Artvin karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

27.06.2024 15:10
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum- Artvin karayolu Uzundere ilçesi çıkışında benzin istasyonuna dönmekte olan 25 DS 02 plakalı otomobil, Artvin istikametinden gelen 28 AAH 575 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan iki otomobilin de ön tarafı tamamen çöktü. Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken Erzurum-Artvin karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'un Uzundere ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un Uzundere ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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