Erzurum ve İzmir\'deki fuhuş operasyonunda 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından fuhuşa yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyet kapsamında; fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yer temin etmek veya kolaylaştırmak suçlarını işledikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik Erzurum ve İzmir illerinde 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet cep telefonuna el konuldu. Operasyon neticesinde, "Fuhşa Teşvik Etmek, Aracılık Etmek, Yer Temin Etmek veya Kolaylaştırmak" suçlarını işlediği tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı ve Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise titizlikle devam ettiği ifade edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçların önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.