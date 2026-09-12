Erzurum Yakutiye'de arkadaş grupları arasındaki kavga kameraya yansıdı
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi'nde gece saatlerinde arkadaş grupları arasında kavga çıktı. Uzun süre devam eden kavgada bağrışmalar ve küfürler duyulurken, olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi'nde gece saatlerinde arkadaş grupları arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gecenin geç saatlerinde başlayan kavganın uzun süre devam ettiği belirtildi.
Mahallede yaşanan olaylar sırasında taraflar arasında uzun süre bağrışmalar ve küfürler duyulurken, arkadaş grupları arasındaki kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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