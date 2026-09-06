Erzurum Yakutiye'de otomobil direğe ve tarım aletine çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Erzurum Yakutiye'de otomobil direğe ve tarım aletine çarptı, sürücü yaralandı

Erzurum Yakutiye\'de otomobil direğe ve tarım aletine çarptı, sürücü yaralandı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki direğe ardından tarım aletine çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi; polis tahkikat başlattı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında Dadaşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan direğe ardından tarım aletine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç direk yerinden sökülerek devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin tıbbi müdahalesini kabul etmedi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yakutiye, Erzurum, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Yakutiye'de otomobil direğe ve tarım aletine çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Yakutiye'de otomobil direğe ve tarım aletine çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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