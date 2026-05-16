Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu

16.05.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon merkezli operasyonda 12 kişiden 10'u tutuklandı, 500 milyon TL'lik dolandırıcılık tespit edildi.

Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerinde yapılan eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda önceki gün gözaltına alınan ve dün adliyeye çıkartılan 12 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının işlendiğine dair ihbar üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. İlk tespitlerde Trabzon'da ikamet eden şüpheli bir şahsın banka hesaplarını topladığı, kiraladığı ve bu kiralık hesapları Türkiye genelinde bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere satarak haksız menfaat ve dolandırıcılık ağı oluşturduğu belirlendi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ilanlar verdikleri, sahte ilanlardaki mal ve hizmeti satın almak isteyen vatandaşlarla, yabancı veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaraları üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşıldı.

Şüpheli şahısların kullanmış oldukları hesaplarda gerçekleştirilen MASAK analizinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 500 milyon TL tutarında şüpheli işlem hareketliliği belirlenirken, suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı ortaya çıkartıldı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasına müteakip Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerindeki 13 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından dün Trabzon Adliyesi'ne çıkartıldı.

Şüphelilerden 1'i Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan sorgularının ardından şüphelilerden 1'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verilirken, 10'u ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Öte yandan bir şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:34:12. #7.12#
SON DAKİKA: Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.