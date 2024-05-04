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Esenler'de cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenler'de bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken birbirlerine tekme tokat saldıran gruptan 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde kalabalık bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şahısların kavga ettiği görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan çıkan kavgada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.