Esenler'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

3.Sayfa

Esenler'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı. Kavga anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken, olay esnasında şüphelilerden biri diğer grupta bulunan bir kişiyi bıçakladı. Bacağından bıçaklanan kişi olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bıçaklı kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bacağından bıçaklandığı görülüyor. - İSTANBUL