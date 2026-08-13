Esenler'de Düğün Konvoyuna Ceza - Son Dakika
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Esenler'de Düğün Konvoyuna Ceza

Esenler\'de Düğün Konvoyuna Ceza
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Esenler TEM'de düğün konvoyuna para cezası ve araçların trafikten men edilmesiyle sonuçlandı.

Esenler TEM'de trafiği tehlikeye sokan ve yol kesen düğün konvoyundaki sürücülere toplam 198 bin 690 lira trafik idari para cezası uygulanırken, 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Sanal Devriye çalışmaları kapsamında konvoy görüntülerine yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, görüntülerde yer alan araç sürücülerinin R.T., Ö.Y., Y.B., K.A., F.T., S.K., C.T., A.T. ve Z.T. olduğu tespit edildi. İhlalin Esenler ilçesinde TEM'de gerçekleştirildiği belirlenirken, sürücülere konvoy yaparak diğer araçların geçişini zorlaştırmak veya tehlikeye sokmak, trafiğin akışını kısmen veya tamamen engellemek ve taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak gibi ihlallerden toplam 198 bin 690 lira trafik idari para cezası uygulandı. Yol kesen 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, 2 sürücünün sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Öte yandan A.T. ve Z.T. isimli sürücüler, haklarında adli işlem yapılabilmesi amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenler, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de Düğün Konvoyuna Ceza - Son Dakika

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