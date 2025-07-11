Esenler'de Kavga: Kulağı Kesilen Bir Yaralı

Esenler'de iki grup arasında çıkan ve bir kişinin kulağının kesildiği kavga polis müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede bir kişinin kulağı kesildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga son buldu. - İSTANBUL