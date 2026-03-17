Esenler'de Otobüs Sürücüsüne Yumruk: 180 Bin TL Ceza - Son Dakika
Esenler'de Otobüs Sürücüsüne Yumruk: 180 Bin TL Ceza

17.03.2026 17:42
Esenler'de yol verme kavgasında otobüsü yumruklayan sürücü C.K. yakalanarak ceza aldı.

Esenler'de yol verme kavgasında otobüsü yumruklayan otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücüye 180 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, C.K. isimli sürücü otomobiliyle seyir halindeyken, 34 MES 598 plakalı İETT otobüsünün önünde aniden durduğu ileri sürülmüştü. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada C.K., otobüsü yumruklayarak hakaretlerde bulunmuştu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan C.K. isimli sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, kullandığı araç 2 ay süreyle trafikten men edildi. Hakkında ise 180 bin TL idari para cezası kesildi. Şahıs hakkında ayrıca "Mala Zarar Verme-Tehdit-Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de Otobüs Sürücüsüne Yumruk: 180 Bin TL Ceza - Son Dakika

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:42:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Esenler'de Otobüs Sürücüsüne Yumruk: 180 Bin TL Ceza - Son Dakika
