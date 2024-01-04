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Esenler'de çaldıkları otomobilin lastiği patlayınca değiştirmeye çalıştılar: O anlar kamerada - Son Dakika
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Esenler'de çaldıkları otomobilin lastiği patlayınca değiştirmeye çalıştılar: O anlar kamerada

Esenler'de yapılan otomobil hırsızlığı operasyonunda, çaldıkları otomobillere sahte plaka takan 4 şüpheli yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin çaldıkları bir otomobilin lastiğinin patlaması üzerine değiştirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

04.01.2024 - 15:05,
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Esenler'de çaldıkları otomobilin lastiği patlayınca değiştirmeye çalıştılar: O anlar kamerada

Esenler'de otomobil hırsızlığı operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - Esenler'de otomobil hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda, çaldıkları otomobillere sahte plaka takan 4 şüpheli yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin çaldıkları bir otomobilin lastiğinin patlaması üzerine değiştirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de artan oto hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, ekipler yaklaşık 2 hafta içinde çalınan ve ardından terk edilen 12 otomobil için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelilerin çaldıkları otomobilleri yakıtı bitince terk ederek yakındaki başka bir otomobili çalıp yoluna devam ettiklerini belirledi. Şüphelilerin bir otomobili kısa süre içerisinde çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansırken çaldıkları otomobilin lastiğinin patlaması üzerine bir süre lastiği değiştirmeye çalıştıkları görüldü. Görüntüler yardımıyla şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Kimliği belirlenen şüphelilerden Doğukan K.(22), Doğan G.(33), Yaprak S.ve suça sürüklenen çocuk F.T. yakalanarak gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden Yaprak S.'nin daha önce 81, Doğan G.'nin 25, Doğukan K.'nın 16 ve F.T.'nin 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sonucunda, 12 otomobil hırsızlığı, 12 plaka hırsızlığından haklarında işlem yapılan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler\'de çaldıkları otomobilin lastiği patlayınca değiştirmeye çalıştılar: O anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de çaldıkları otomobilin lastiği patlayınca değiştirmeye çalıştılar: O anlar kamerada - Son Dakika


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