Esenler'de sakız paketlerine gizlenmiş uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilogram ele geçirildi - Son Dakika
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Esenler'de sakız paketlerine gizlenmiş uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilogram ele geçirildi

Esenler\'de sakız paketlerine gizlenmiş uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilogram ele geçirildi

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda bir evde sakız paketlerine gizlenmiş 2.5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:47
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Esenler'de bir eve düzenlenen operasyonda sakız paketlerine gizlenmiş 2.5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptıkları aramada, sakız kutuları içinde gizlenmiş yaklaşık 2.5 kilogram mariuhana, çok sayıda uyuşturucu madde ambalajı, 2 cep telefonu, 100 dolar, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonda şüpheliler M.Ü ile K.A.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de sakız paketlerine gizlenmiş uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilogram ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de sakız paketlerine gizlenmiş uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilogram ele geçirildi - Son Dakika
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