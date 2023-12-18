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Esenler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Esenler'de bir otomobilden açılan ateş sonucu seyir halindeki başka araçta bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin saldırıdan önce otomobile bindikleri güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 46 fişek ve 2 çelik yelek ele geçirildi.

Esenler\'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, 7 şüpheli yakalandı
18.12.2023 - 22:11,
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Esenler'de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Esenler'de bir otomobilden açılan ateş sonucu seyir halindeki başka araçta bulunan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği diğerinin de ağır yaralandığı olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin silahlı saldırıdan önce otomobile bindikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 23.00 sıralarında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile başka bir araçtan ateş açılmıştı. Araçta bulunan ve vücudunun farklı noktalarına mermi isabet eden Ömer F.Ö. araçtan inerek kaçmaya çalışmıştı. Yaya halde kaçmaya çalışan Ömer F.Ö.yaklaşık 100 metre sonra yere yığılmıştı. Araçta bulunan diğer şahıs ise yaya olarak kaçmaya çalışırken 200 metre kadar ilerledikten sonra tekrar ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan Ömer F.Ö. ve arkadaşı Onucan Ç.'yemüdahale etmişti. Ömer F.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı Onurcan Ç. yaralanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olay yeri yakınlarındaki otoyolun kenarında bulunan aracın terk edilmiş vaziyette olduğunu ve bagaj kısmında kurşun izi bulunduğunu belirlendi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin silahlı saldırı öncesinde otomobile beraber bindiklerini tespit etti. Olaya karıştığı belirlenen Ahmet Y.(29), Serhat Y.(26), Cengizhan T.(31), Salih S.K.(19), Ömer Ö.(23), Muhammed F.K.ve Samet K.(27), 4 farklı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 46 fişek ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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