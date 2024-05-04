Esenler'de tartışma kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Esenler'de tartışma kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı

Esenler'de Turgut Reis Mahallesi'nde bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı. Olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri de bulunuyor.

04.05.2024 09:07
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Esenler'de bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken birbirlerine tekme tokat saldıran gruptan 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde kalabalık bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şahısların kavga ettiği görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de tartışma kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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