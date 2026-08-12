Esenler'de Tır Dereye Uçtu - Son Dakika
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Esenler'de Tır Dereye Uçtu

Esenler\'de Tır Dereye Uçtu
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Esenler'de seyir halindeki tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştü, şoför yaralandı.

Esenler'de seyir halinde ilerleyen tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada tır şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerine doğru 05.30 sıralarında Esenler Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 BAY 717 plakalı tır, yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kaza sonrası tır şoförü yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Tır içerisinde bulunan halı ve kilimler başka bir kamyonete aktarıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi başlatarak, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza yapan tırın çekilmesi için çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yaralanma, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenler, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de Tır Dereye Uçtu - Son Dakika

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