Esenler'de maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı araç sürücüsünü tornavidayla öldüren motokurye yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenler'de maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı araç sürücüsünü tornavidayla öldüren motokurye yakalandı

Esenler'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucu tartışan motokurye, araç sürücüsünü tornavidayla öldürdü. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan kavga anları polis tarafından incelenirken, şüpheli kurye gözaltına alındı.

25.04.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı araç sürücüsünü tornavidayla öldüren motokurye yakalanırken, yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 301. Sokak üzerinde meydana gelmişti. Dönerci dükkanında çalışan kurye ile cadde üzerindeki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma esnasında kurye, araca tornavida ile zarar vererek olay yerinden uzaklaşmıştı. Araç sürücüsü, sepetteki firma isminden kuryenin nerede çalıştığını görmüş bir süre sonra adam, döner dükkanına giderek kurye ile tartışmaya başlamıştı. Araç sürücüsü ile kurye arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüş kavga sırasında kurye, elindeki tornavida ile vurup adamı ağır yaralayarak dükkandan kaçmıştı. Ağır yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda A.A. isimli motor kurye yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgulamasında "kasten yaralama", "taksirle yaralama" ve "motosiklet hırsızlığı" gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, araç sürücüsü ile kurye arasındaki kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenler, trafik, Kavga, Güvenlik, Gözaltı, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı araç sürücüsünü tornavidayla öldüren motokurye yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
18:59 Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
18:20 Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:54 Düzce’de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu Düzce'de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 19:14:03. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı araç sürücüsünü tornavidayla öldüren motokurye yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement