Esenler\'deki Kentsel Dönüşüm Projesinde Yangın Çıktı

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Esenler'de kuzey rezerv alanındaki kentsel dönüşüm projesinde çalışan işçilere ait 3 katlı konteynerde yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı alan ise dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kuzey rezerv alanında Esenler Belediyesi kentsel dönüşüm projesinde çalışan işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerin 3'üncü katında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle konteynerin 3'üncü katı kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi. - İSTANBUL