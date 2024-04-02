Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

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Esenler Otogar Bağlantı Yolu Caddesi'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Esenler Otogar Bağlantı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye sevk etti. Kazaya karışan araçlardan birinin ticari taksi olduğu ve taksi şoförünün ehliyetinin olmadığı ileri sürüldü. Kazaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. - İSTANBUL