Esenyurt\'ta 39 Katlı Binadan Düşen Genç Kızın Ölümünde Gözaltılar

Esenyurt'ta 39 katlı binanın 30'uncu katından sitenin avlusuna düşen genç kızın ölümünde olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeş ve kız arkadaşı gözaltına alındı.
Saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara Karmaz (24) 39 katlı binanın 30'uncu katından sitenin avlusuna düştü. Durumu fark eden kız kardeş, olayı site güvenliğine bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Dilara Karmaz 'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
2 kişi gözaltına alında
Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen kardeşi ve kız arkadaşının cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
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