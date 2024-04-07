Esenyurt\'ta 39 Katlı Binadan Düşen Genç Kızın Ölümünde Gözaltılar

Konya'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 500 Bin TL Değerinde 21 Telefon Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 500 bin TL olan 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan kaçak cep telefonu satışı ihbarları üzerine çalışma başlattı ve A.C. ile F.A.'ya ait iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak telefonlar bulundu. İş yeri sahipleri gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.