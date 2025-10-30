Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
30.10.2025 12:00  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Esenyurt\'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Videosu

İki akraba ailenin evlilik tartışmasında yaşanan kavgada 25 yaşındaki Burak A. bıçaklanarak öldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, akraba iki aile arasında yaşanan evlilik tartışmasında ortalık kan gölüne döndü. Kadın ve erkeklerin sopayla birbirine saldırıldığı olayda, bıçaklanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kavga anları ise kameraya yansıdı.

OLAY, AKRABA OLAN İKİ AİLE ARASINDA KIZ-ALIP VERME NEDENİYLE ÇIKTI

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki aileden onlarca kişi birbirine saldırdı. Sopalarla karşı tarafın aracını parçalayan aile fertleri, ardından ise akrabalarına saldırdı. Yaşanan kavgada Y.C.G. isimli şahıs, bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçaklarken, H.A.'yı da sopayla hastanelik etti.

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olaya karışan tarafların hepsinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak A. ve H.A.'yı hastaneye kaldırdı. Karşı taraftan ise yaralanan M.C.G., F.G. ve M.G.'de hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan kavgada aldığı bıçak darbeleri sunucunda hastaneye kaldırılan Burak A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, istanbul, Politika, 3-sayfa, Evlilik, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı’daki 6.1’lik deprem sonrası gerçekleşen mucize Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
“Rabbim verdi“ diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu "Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu
Galatasaray’da flaş gelişme Barış Alper takımdan ayrılıyor Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
II. Abdülhamit’in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sezen Aksu’dan ’Uzak Şehir’e yeni şarkı: Çek Tetiği Sezen Aksu'dan 'Uzak Şehir'e yeni şarkı: Çek Tetiği
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi yarın Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi yarın
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

13:27
Yuvadan uçuyor İşte Szymanski’yi radara alan takım
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
12:29
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan’ın son halini görenler “Ne olmuş“ demeden edemedi
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler "Ne olmuş" demeden edemedi
12:19
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan’la görüşmek için Ankara’da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum
12:10
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam
12:06
MSB, İngiltere’den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
11:04
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede İşte ilk sözleri
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
10:49
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
10:06
Kenan Evren’in gizli köşkü Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 13:38:32. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.