Esenyurt'ta Alacak Kavgası Araca Sopa ile Saldırı

Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan alacak verecek kavgası kamerada

İki aile arasındaki kavgada araca sopalarla saldırdılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki aile arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan biri otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, eli sopalı bir grup araca saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması üzerine kısa sürede kavgaya döndü. Tarafların kavgası sırasında diğer aileden biri, otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bunu gören grup, sopalarla araca saldırarak zarar verdi. Aracıyla uzaklaşan sürücü, kısa süre sonra otomobiliyle tekrar olay yerine gelmesiyle, taraflar arasındaki kavga tekrardan şiddetlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden grubun, polis ekiplerinin olay yerine geldiğini görünce kaçtığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.