Esenyurt'ta Alkollü Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Alkollü Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta alkollü 2 kişinin bulunduğu motosiklet önce bir araca, ardından ise kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, ağır şekilde yaralanan sürücü Yasin Akçiçek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

21.07.2024 11:10
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İstanbul Esenyurt'ta alkollü 2 kişinin bulunduğu motosiklet önce bir araca, ardından ise kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, ağır şekilde yaralanan sürücü Yasin Akçiçek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Yasin Akçiçek ve arkadaşı motosikletle süratli şekilde ilerlerken sürücü Akçiçek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce cadde üzerindeki bir araca çarpan motosiklet, ardından kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletteki iki kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Akçiçek ve arkadaşını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Akçiçek hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

"İkisi de yerde yatıyordu"

Yaşanan kazayı anlatan mahalle sakini Diyar Öcal, "Saat 02.00 civarında bir motosiklet önce arabaya çarptı, ardından ise direğe çarptı. Motosiklet ise metrelerce uzağa sürüklendi. İkisi de yerde yatıyordu. Kadının durumu biraz daha iyiydi, adam ise ağır yaralıydı. Önce insanlar başlarına toplandı, kısa süre sonra da ambulans geldi. Sağlık çalışanları hemen kalp masajı yapmaya başladı. Daha sonra ise yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.

Motosiklet sürücüsünün çok hızlı olduğunu belirten mahalle esnafı Yusuf Özer ise, "Önce caddede park halindeki bir arabaya, ardından da elektrik direğine çapmışlar. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırmış yaralıları ama adamın durumu bayağı ağırmış. Sabah baktığımızda ise arabada ve direkte bayağı hasar vardı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Alkollü Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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