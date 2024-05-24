Esenyurt'ta araçlara çarparak yan yatan alkollü sürücü kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta araçlara çarparak yan yatan alkollü sürücü kamerada

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Esenyurt E-5 yan yolda başka araçlara çarparak ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç, ara sokakta başka araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.05.2024 16:11
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Esenyurt'ta araçlara çarparak yan yatan alkollü sürücü kamerada

İSTANBUL - Esenyurt E-5 yan yolda başka araçlara çarparak ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç, ara sokakta başka araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Yaşana kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi.

Kaza saat 14.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, E-5 yan yolda farklı araçlara çarparak ilerleyen R.A. kontrolündeki 34 DHK 116 plakalı araç, 1993 Sokak'ta üç araca daha çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören polis ekiplerinin müdahalesiyle yan yatan araçtan çıkarılan R.A. yapılan kontrollerde ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta araçlara çarparak yan yatan alkollü sürücü kamerada - Son Dakika

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