Esenyurt'ta İSKİ'nin boru hattı patladı, yol çöktü cadde göle döndü - Son Dakika
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Esenyurt'ta İSKİ'nin boru hattı patladı, yol çöktü cadde göle döndü

Esenyurt\'ta İSKİ\'nin boru hattı patladı, yol çöktü cadde göle döndü
16.06.2026 12:41  Güncelleme: 12:44
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İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin ana su boru hattı patladı, yol çöktü ve cadde 20-30 santimetre suyla kaplandı. Araç ve motosikletliler zor anlar yaşarken, ekipler suyu kesip onarım çalışması başlattı. Birçok mahallede su akışı durdu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, İSKİ'nin ana su boru hattının patlamasıyla ortalık göle döndü. Cadde boyunca 20-30 santimetre yüksekliğe ulaşan su, araç ve motosikletlilere zor anlar yaşattı. Ekipler boruya gelen suyu keserken, çöken yol ve patlayan boru hattıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay, sabah 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pınar, Yeşilkent ve Mehterçeşme mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'ta birçok mahalleye su taşıyan ana boru hattı basınç düşmesi nedeniyle patladı. Olayın yaşandığı noktada asfalt yol çökerken, yol göle döndü. Uzun süre tazyikli şekilde yola akan su 20-30 santimetre yüksekliğe ulaşırken, caddeyi kullanmak isteyen araç ve motosikletliler zor anlar yaşadı.

Çevredeki vatandaşların İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine durumu bildirmesi üzerine bölgedeki su akışı kesildi. Olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe keserken, boru hattı ve çöken yol için çalışma başlattı. Su boru hattının Esenyurt'un başta Yeşilkent, Pınar ve Mehterçeşme mahalleleri olmak üzere geniş bir alana su taşıdığı öğrenilirken, bölgede evlere su akışı sağlanamıyor.

Boru hattının patlaması sonrasında yaşananları anlatan esnaf Yusuf Apak, "Birden giderlerin oradan su fışkırmaya başladı. Ardından ise yol çökemeye başladı, araçların bazıları orada kaldı. O sırada yol göle döndü resmen. İSKİ ve belediyeyi aradım, ekipler geldi ve çalışma yapıyorlar" dedi.

İşe geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen esnaf Akın Yıldırım, "Sabah geldim, dükkanı açarken gördüm ve manzara karşısında şoka girdim. Su boru hattı patlamış, cadde su ile kaplanmış. Şu an ise bölgede sular kesik, mağdur durumdayız. İSKİ nasıl bağlamışsa hattı onların hatası olduğunu düşünüyorum. Şuan müdahale etmeye çalışıyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta İSKİ'nin boru hattı patladı, yol çöktü cadde göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta İSKİ'nin boru hattı patladı, yol çöktü cadde göle döndü - Son Dakika
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