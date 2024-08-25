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Esenyurt'ta asayiş uygulaması yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde genel asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda şüpheli görülen araç ve şahıslar aranarak Genel Bilgi Taraması kontrolü yapıldı

İstanbul Esenyurt'ta Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Önleyici Şube Müdürlüğü, Trafik Büro Amirliği ve Özel Güvenlik Büro Amirliği koordinesinde polis ekiplerince Çınar ve Yeşilkent Mahallelerinde bulunan iki özel siteye ve çevrelerine asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda şüpheli görülen araç ve şahıslar aranarak Genel Bilgi Taraması kontrolü yapıldı. Uygulamalarda 265 şahıs, 87 araç ve 29 motosiklet sorgulandı. 3 araca toplamda 51.809 TL ceza yazılırken açık alanda havalı tüfek ile ateş eden bir şahıs da işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Uygulamalarda ayrıca 2 ehliyetsiz sürücü tespit edildi.