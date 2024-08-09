Esenyurt'ta asayiş uygulamasında hapis cezası dolan toplam 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta asayiş uygulamasında hapis cezası dolan toplam 5 kişi yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, asayişin sağlanması amacıyla yaptığı uygulamada içinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da olan 5 kişi yakalandı, kurallara uymayan sürücülere ise 16 bin TL ceza yazıldı.

09.08.2024 20:45
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada aralarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu 5 kişi yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere 16 bin TL ceza yazıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde Özel Harekat destekli denetim gerçekleştirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Asayiş, Yunus ve Devriye ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulamasında 105 araç, 45 motosiklet ve 520 şahıs sorgulandı. Sorgulamada satışa hazır 17 küçük poşet içinde 76 gram uyuşturucu ele geçirildi. Sorgulaması yapılan şahıslardan evden hırsızlık nedeniyle 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, 3 yıl 9 ay 29 gün ve 14 bin 580 TL cezası olan bir şahıs ile çeşitli suçlardan araması bulunan 3 kişi olmak üzere aranan 5 kişi yakalandı. Uygulamada trafik kullarına uymayan 3 sürücüye de toplam 16 bin 703 TL para cezası kesildi.

Huzurun ve asayişin sağlanması amacıyla ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta asayiş uygulamasında hapis cezası dolan toplam 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta asayiş uygulamasında hapis cezası dolan toplam 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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