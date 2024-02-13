Esenyurt'ta babasının mezarını yaptıran kardeşlerine kızıp, mezar taşlarını kırdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta babasının mezarını yaptıran kardeşlerine kızıp, mezar taşlarını kırdı

Esenyurt\'ta babasının mezarını yaptıran kardeşlerine kızıp, mezar taşlarını kırdı

Esenyurt'ta yaşayan bir kadın, babasının mezarına gittiğinde kardeşlerinin habersizce mezar yaptırdığını öğrenince sinirlendi ve çekiçle mezar taşlarını kırdı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kadın, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

13.02.2024 22:29  Güncelleme: 22:30
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Esenyurt'ta babasının mezarını yaptıran kardeşlerine kızıp, mezar taşlarını kırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yıllar önce ölen babasının mezarına giden kadın, kardeşlerinin habersizce mezar yaptırdığına sinirlenmesi üzerine çekiçle mermerleri parçaladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Esenyurt Gülbahçe mezarlığında önceki gün yaşandı. Edinilen bilgilere göre Y.Ö. İsimli kadın 6 yıl önce kanserden vefat eden babasının mezarına gitti. Y.Ö., yanında çekiç getirip babasının mezar taşlarını kırmaya başladı. Annesiyle ayrılan babası Resul Özkan'ın mezarına zarar veren kadının kardeşlerinin kendinden habersiz mezar yaptırdığı için duruma kızdığı iddia edildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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