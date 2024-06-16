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Esenyurt'ta bayram günü korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta dört katlı binanın bitişiğinde yakılan koltuktan çıkan alevler binanın dış cephesine sıçradı. Çıkan yangın kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 604 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından dört katlı binanın bitişiğinde bulunan alanda yakılan koltuktan çıkan yangın binanın dış cephesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatı katını sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı.