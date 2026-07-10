Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga Anları Kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga Anları Kamerada

10.07.2026 10:17
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Esenyurt'ta bir emlakçıda başlayan kavga bıçaklı kovalamacaya döndü, yaralılar var.

İstanbul Esenyurt'ta bir emlakçıda başlayıp bıçaklı kovalamacaya dönen kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir emlakçıda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırırken, olay sokağa taştı. Uzun süre devam eden olayda bazı şahıslar bıçakla tartıştığı insanları kovalarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler tarafları güçlükle sakinleştirirken, kavga eden şahıslardan bıçakla yaralananlar olduğu öğrenildi. Yaşanan o kavga anları ise çevredekiler vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga Anları Kamerada - Son Dakika

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