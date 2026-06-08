Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta nişanlısı ve kayınvalidesiyle kahvaltıya giden gencin 'yan bakma' tartışmasında bıçaklandıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Kanlar içindeki gence vatandaşların müdahale ettiği görüldü.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ferdi Aras (22), nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken bir şahısla arasında 'yan baktın' tartışması çıkmıştı. Tartışma sırasında şahıs, Aras'ı bıçaklayarak kaçmıştı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaydan hemen sonra Aras'ın kanlar içinde yerde kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kan kaybını önlemek için iki vatandaşın gencin yarasına bezlerle destek yaptığı görülürken, gencin ise hareketsiz yattığı görüntülere yansıdı. - İSTANBUL