Esenyurt'ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopmasıyla minare bir binaya... - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopmasıyla minare bir binaya...

Esenyurt'ta bir camii minaresinde yapılan güçlendirme çalışması sırasında şerefesine bağlanan halatın kopması sonucu minare, bir binaya çarparak zemine düştü. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

02.03.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Esenyurt'ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopmasıyla minare bir binaya çarparak zemine düştü. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopmasıyla minare bir binaya... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopmasıyla minare bir binaya... - Son Dakika
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