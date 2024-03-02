Esenyurt'ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopmasıyla minare bir binaya...

Ankara'da Gürültü Çıkaran Komşularına Saldıran Katil Zanlısı Yakalandı

Ankara'da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu tespit edilen şahsın ormanlık alanlar içerisindeki baraka ve mağara benzeri yerlerde aylarca saklandığı öğrenilirken, son kaldığı yerde yapılan aramada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.