Esenyurt'ta Bir Eczanede Hırsızlık: Bin 500 TL Değerinde Güneş Kremi Çalındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bir Eczanede Hırsızlık: Bin 500 TL Değerinde Güneş Kremi Çalındı

Esenyurt'ta bir eczaneye bebek arabasıyla giden kadın, ilaçları alıp ödemeyi yaptıktan sonra yaklaşık bin 500 TL değerinde güneş kremi alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

15.05.2024 12:36
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Esenyurt'ta bir eczaneye bebek arabasıyla giden kadın ilaçları alıp ödemeyi yaptıktan sonra yaklaşık, bin 500 TL değerinde güneş kremi alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 14.24 sıralarında Saadetdere Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bebek arabasıyla birlikte eczaneye ilaç almak için gelen kadın, ilaçlarını aldıktan sonra ödemeyi yapıp bebek arabasına yöneldi. Daha sonra eczanenin girişinde bulunan raftan yaklaşık bin 500 TL değerinde güneş kremi alıp sakin bir şekilde eczaneden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli kadının rahat tavırları pes dedirtti.

"Stantta bulunan güneş kremini bebek arabasına atıp çıkıyor"

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili konuşan işletme sahibi Enes Doğuş Bekar, Geçen hafta perşembe günü eczanemizde bir hırsızlık olayı yaşandı. Eczanemize bebek arabasıyla birlikte gelen kadın bir müşteri bizden önce bir ilaç satın alıyor, bebek arabasını bizim güneş kremlerimizin olduğu standa bırakıyor. Çıkarken bizimde dikkatimizden kaçıyor stantta bulunan güneş kremini bebek arabasına atıp çıkıyor. Aldığı güneş kremi yaklaşık bin 500 TL değerinde, güneş kremi yetişkinler için olan bir ürün, çocuğu yada kendisi için bir ilaç olsaydı biz eczane olarak her şekilde yardımcı oluruz ama bu güneş kremi lüks diyebileceğimiz bir ürün, bunu alıp profesyonel bir şekilde olay yerinden uzaklaşması bizim için üzücü oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Bir Eczanede Hırsızlık: Bin 500 TL Değerinde Güneş Kremi Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Bir Eczanede Hırsızlık: Bin 500 TL Değerinde Güneş Kremi Çalındı - Son Dakika
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