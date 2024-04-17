Esenyurt\'ta bir fabrikada yangın çıktı, alevler dron ile görüntülendi

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Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikayı saran alevler dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan kapı üreten farikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Fabrikanın çatısını saran alevler, dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL