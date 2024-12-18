Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı

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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, apartmanlardan birinin kapısına tuvaletini yaptı. Binanın girişindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntü büyük tepki çekerken, kadının yaptığı skandal hareketin ardından aynı noktaya bakıp uzaklaşması ise dikkat çekti.

18.12.2024 08:21
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken büyük tepki çekti.

BİNA ÖNÜNDE İĞRENÇ OLAY

Bir kadının, apartmanın önünde eğilerek tuvaletini yaptığı görülürken skandal hareketin ardından dönerek aynı noktaya bakması ve ardından bölgeden uzaklaşması dikkat çekti.

Esenyurt\'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Yusuf Yoltay:
    adım adım hindistan 52 2 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Normal insan böyle birşey yapmaz. Belliki Akıl sağlığı yerinde değil. Allah yardımcısı olsun. 30 2 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    vay ayı vay 31 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    pisliğe bak ne cesaret demiyorki biri gelir karşıma çıkar nasıl bir yuzsuzluk var bu insanlarda temizliğede daha girmiyorum o şekilde üstünü cekmis 26 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    allah seni ıslah etsin .kedi bile dışkısını gömüyo be ahlaksız 20 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    nereye gidiyoruz böyle. bu nasıl iş. ayıp tedavülden kalktı resmen. 18 0 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Avrupa Birliğine tam üyelikte istenilenler listesinde bunlarda var değil mi.... 11 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    midem bulandı ya 11 0 Yanıtla
  • Birkan güvercin:
    haber mi şimdi bu ?? 4 5 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    Kafası bulanıktır. 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı - Son Dakika
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