İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken büyük tepki çekti.
Bir kadının, apartmanın önünde eğilerek tuvaletini yaptığı görülürken skandal hareketin ardından dönerek aynı noktaya bakması ve ardından bölgeden uzaklaşması dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı - Son Dakika
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