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Esenyurt'ta Bir Kebap Salonunda Hırsızlık Olayı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bir Kebap Salonunda Hırsızlık Olayı

Esenyurt'ta bulunan bir kebap salonunda kasadan 7 bin 600 lira çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, dükkanın açılmasıyla başladı ve hırsız, çalışanın alt kata inmesini fırsat bilerek içeriye girdi. İşletme sahibi, bölgede benzer durumların yaşandığını ve mağduriyetlerin arttığını belirtti.

Esenyurt\'ta Bir Kebap Salonunda Hırsızlık Olayı
15.01.2024 - 09:11,
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Esenyurt'ta bir kebap salonunun kasasından 7 bin 600 lira para çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme 1108 Sokak'ta bulunan bir kebap salonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah 08: 00 sıralarında dükkanı açan işletme personeli kepengi kapatıp alt kattaki depoya indiği sırada, şüpheli bir süre dükkanın içerisini gözetledi. Şahıs, çalışanın alt kata inmesini fırsat bilerek yan tarafta bulunan camı açıp içeriye atladı. İçeriye girdikten sonra hızlı bir şekilde kasada bulunan 7 bin 600 TL ve bozuk paraları alarak kayıplara karıştı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan işletme sahibi Rıfat Moğoltay, " Esenyurt'ta kebap işletmecisiyim. Sabah 08. 00'da kepengimizin biri açık, biri kapalıyken hırsızın biri içeriyi gözlüyor. Kimsenin olmadığını anlayınca içeriye giriyor. Girince kasaya yöneliyor direkt. Kasayı açıyor. Kasadan 7 bin 600 lirayı alarak oradan geri aynı şekilde camdan çıkarak kayboluyor. Bir kepenk açık şekilde personel aşağıya imalata iniyor. İmalata inerken zaten camdan içeriye kimse var mı yok mu diye bakıyor. İçeride kimsenin olmadığını anlayınca giriyor. Zaten bir dakika bile sürmüyor. 15-20 saniyede kasayı açıyor bütün paralar ve bozuk paralar ayrı ayrı duruyor. Tüm parayı ve biraz da bozuk para alıyor. Olay yerinden ayrılıyor daha sonra. Daha suç duyurusunda bulunmadım olay taze olduğu için ama suç duyurusunda bulunacağım. Biz daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık ama bölgede bu durumlardan dolayı esnaf arkadaşlarımız çok mağdur oluyor. Bu durumları yaşıyorlar maalesef" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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