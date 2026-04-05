Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti

Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. Bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında iki kadını darp etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın sokak ortasında iki kadını darp ettiği, kadınların ise kendilerini savunmaya çalıştığı anlar yer aldi. Şahıs bir süre sonra yürüyerek olay yerinden ayrılırken çevredeki vatandaşlar ise kadınların yardımına koştu. Olay sonrasında kadınların şikayetçi olmadığı ögrenildi. - İSTANBUL