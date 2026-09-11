Esenyurt'ta boğazına mısır kaçan 13 yaşındaki çocuk esnafın müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta boğazına mısır kaçan 13 yaşındaki çocuk esnafın müdahalesiyle kurtuldu

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boğazına mısır kaçan 13 yaşındaki çocuk, çevrede esnaflık yapan Bayram Cihangir'in Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan 13 yaşındaki çocuk, esnaf tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Eylül Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boğazına mısır takılan 13 yaşındaki çocuk çevrede esnaflık yapan Bayram Cihangir tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğazında yabancı cisim kalan çocuğun can havliyle işletmenin önünde oturan esnafa geldiği ve boğazını işaret ettiği, Bayram Cihangir'in ise vakit kaybetmeden Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardığı anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Koşarak geldi, sadece boğazını gösterdiği bir hareket yaptı"

Boğazına cisim takılan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtaran Bayram Cihangir, "Biz zaten burada oturuyorduk. Kayınbiraderimle muhabbet ediyorduk. Derken, bir çocuk ileriden koşarak geldiğini gördüm. Sadece boğazını gösterdiği bir hareket yaptı. Ben hemen anladım ve çocuğa Heimlich Manevrasını yaptım. Zaten çocuğun boğazına takılan cisim hemen çıktı. Baktığımızda mısır yemişti. Boğazına mısır girdiği için nefes alamıyordu. Çocuğu kurtarmış olduk bir de su ikram etmiş olduk. Çocuk kendine geldi ardından teşekkür edip gitti" dedi.

"Bu durum herkesin başına gelebilir, öğrenilmesi gerekiyor"

İlkyardım metodunu askerlik görevi sırasında öğrendiğini ifade eden Cihangir, "Bunu zaten bize askerlik yaptığımız dönemde öğretmişlerdi. Haber kanallarında, sosyal medyada başka insanların yaptığını da görmüştük. İlkyardım kuruluşlarında da öğretiyorlar. Ben de üç çocuk babası olduğum için aşağı yukarı biliyorum bunları. O yüzden öğrenilmesi gerekiyor. Tavsiye ediyorum. Bu durum herkesin karşısına gelebilir. İnsanların gecikmeden yapması gerekebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Cihangir, Mısır, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta boğazına mısır kaçan 13 yaşındaki çocuk esnafın müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta boğazına mısır kaçan 13 yaşındaki çocuk esnafın müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika
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