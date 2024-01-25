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Esenyurt'ta boşandığı eşini bıçaklayan adam intihar etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta boşandığı eşini bıçaklayan adam intihar etti

Esenyurt'ta gece saatlerinde boşandığı eşini evinin önünde sokakta bıçaklayan adam daha sonra kendi evinde intihar etti. Kadının eski eşi tarafından bıçaklanıp ağır yaralandığı anların güvenlik kamerası anları ortaya çıktı.

Esenyurt\'ta boşandığı eşini bıçaklayan adam intihar etti
25.01.2024 - 16:25,
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Esenyurt'ta gece saatlerinde boşandığı eşini evinin önünde sokakta bıçaklayan adam daha sonra kendi evinde intihar etmişti. Kadının eski eşi tarafından bıçaklanıp ağır yaralandığı anların güvenlik kamerası anları ortaya çıktı.

Olay, Üçevler Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanmıştı. Ömer Avşar isimli adam boşandığı 4 çocuğunun annesi eski eşinin evinin önünde tartıştıktan sonra defalarca bıçakladı. Kadın ağır yaralanıp hastaneye kaldırılırken Ömer Avşar ise evinde kendisini asarak intihar etti. Ömer Avşar'ın eski eşi M.A. ile tartıştıktan sonra sokakta bıçakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.A. ve Ömer Avşar'ın tartışması ve sonrasında Avşar'ın eski eşini defalarca bıçaklaması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta boşandığı eşini bıçaklayan adam intihar etti - Son Dakika


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