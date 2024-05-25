Esenyurt'ta çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan şahıs ile polis arasında kovalamaca kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan şahıs ile polis arasında kovalamaca kamerada

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Esenyurt'ta yabancı uyruklu olan bir şahıs, çaldığı motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştığı esnada kaza yaptı. Yabancı uyruklu şahsın kazadan sonra motosikleti bırakarak kaçmaya devam ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi.

25.05.2024 12:31
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Esenyurt'ta çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan şahıs ile polis arasında kovalamaca kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu olan bir şahıs, çaldığı motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştığı esnada kaza yaptı. Yabancı uyruklu şahsın kazadan sonra motosikleti bırakarak kaçmaya devam ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıntı motosiklet ile sokak üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu bir şahsı polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan şahıs motosiklet ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve yabancı uyruklu şahıs arasında başlayan kovalamaca sonrasında yabancı uyruklu şahıs sokak üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası motosikleti olay yerinde bırakarak yaya kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıs ile polis ekiplerinin kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şahsı polis ekiplerinin yakalamaya çalıştığı o anlar görülüyor.

Esenyurt\'ta çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan şahıs ile polis arasında kovalamaca kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan şahıs ile polis arasında kovalamaca kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan şahıs ile polis arasında kovalamaca kamerada - Son Dakika
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