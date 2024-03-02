Esenyurt'ta bir cami minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada, vinç yardımıyla bağlanan halatın çıkması üzerine petek ve külah kısmı bir binaya çarparak zemine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, onarım yapılan camii havadan görüntülendi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1035 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan Akşemsettin Camii'nin minaresinde onarım çalışması başlatıldı. Şerefenin üst kısmının aşağıya indirildiği esnada halatın çıkması üzerine petek ve külah kısmı bir binaya çarparak büyük bir gürültüyle zemine düştü. Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.
Vinç sahibi olduğunu iddia eden şahıs olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Olay yerinde bulunan polis ekiplerinin araya girmesiyle şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.
Petek ve külah kısmının binaya çarparak zemine düştüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, cami minaresinin petek ve külah kısmının düştüğü alan ve onarımı yapılan cami havadan görüntülendi.
Olay sonrası yaralanma ve can kaybı olmazken, minarenin düşen kısımlarının sokak üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Cami Minaresinde Güçlendirme Çalışması Sırasında Kaza - Son Dakika
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