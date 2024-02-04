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Esenyurt'ta çıkan kavga kameraya yansıdı, havaya ateş açıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta çıkan kavga kameraya yansıdı, havaya ateş açıldı

Esenyurt\'ta çıkan kavga kameraya yansıdı, havaya ateş açıldı

Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi havaya ateş açarak müdahale etti.

04.02.2024 15:16  Güncelleme: 15:17
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Taraflardan biri, havaya ateş açarak kavgayı ayırmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan kavga kameraya yansıdı. Taraflar tekme tokat birbirine girerken, kavgayı ayırmak isteyen bir kişi havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta çıkan kavga kameraya yansıdı, havaya ateş açıldı - Son Dakika


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