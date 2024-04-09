Esenyurt'ta çıkan kavgada kurşun yağdı: 2 kişi yaralandı

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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri diğerlerine kurşun yağdırdı. Yaşanan kavgada 2 kişi bacağından yaralandı. Arkadaşları yaralılara tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle beraber taraflardan birisi silahını çekti. Kavgada taraflardan biri diğerlerini üzerine ateş attı. İki kişi bacağından yaralandı. Can pazarının yaşandığı o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, arkadaşları yaralananlara tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralanan iki kişi, çevredeki vatandaşların imkanlarıyla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL