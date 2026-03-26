Esenyurt'ta Cinayet: 3 Gözaltı

26.03.2026 18:28
Esenyurt'ta 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta bir sitede 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir sitede 24 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında bir daireden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin geldiği 5'inci kata çıkan ekipler, koridorda 2 kişiyi yaralı halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin Mehmet Eren Karamanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu tespit edildi. Cesetlerin yanında bir tabanca bulunurken, Karamanlar'ın 31, Kılıç'ın ise 14 suç kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı anların sitenin güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Şüphelilerin olayın ardından binadan hızla kaçtıkları ve aynı site içerisinde başka bir binada yaşadıkları tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

Cinayetin sebebi 'kız meselesi'

Yapılan çalışmalarda Karamanlar ve Kılıç'ın şüphelilerin kız arkadaşı Esra Ç.'yi (32) bir süre önce darbettikleri, bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu belirlendi. Olay günü taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından hayatını kaybeden 2 kişinin şüphelilerin kapısına gittikleri öğrenildi. Ellerindeki silahlarla ateş etmeye çalıştıkları ancak silahların tutukluk yaptığı, bunun üzerine şüphelilerin ateş açarak Karamanlar ve Kılıç'ı öldürdüğü tespit edildi.

Şüpheliler suçunu itiraf ettiler

Yaklaşık 1 ay süren fiziki takibin ardından şüphelilerin saklandığı Büyükçekmece'deki villaya operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, termal kameralı dron ile takip yapıldı. Operasyonda olayda silah kullandıktan sonra kaçan Emre C. (30) ile Muhammed F.T. (34) gözaltına alındı. Öte yandan Esra Ç.'nin de yakalandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde suçlarını itiraf eden şüpheliler, "Onlara kız arkadaşımızı neden dövdüklerini sorduğumuzda aramızda tartışma çıktı. Karşılıklı restleşmenin ardından bulunduğumuz dairenin önüne geldiler. Ellerinde silah vardı. Ateş etmeye çalıştılar ancak silahları tutukluk yapınca biz de kendimizi korumak için ateş açtık. Daha sonra panik halinde kaçtık" dedi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin binadan kaçış anları, gözaltına alınma anları, polisin operasyon anı ile dron görüntüleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

