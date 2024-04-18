Çocukların tartışmasına aileler de katılınca ortalık karıştı

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İstanbul Esenyurt'ta iki kadın, çocukların tartışmasına dahil olunca ortalık karıştı. Kısa süre sonra kadınlardan birinin kocasının da gelmesiyle çift, anne kızı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADAM ANNE-KIZI DÖVMEYE BAŞLADI

Dün öğlen saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde iddiaya göre çocuklar arasında başlayan tartışmaya anneleri de dahil olunca kavga çıktı. Eşinin kavga ettiğini gören kocası ise olaya dahil olarak sokak ortasında anne ve kızı dövmeye başladı. Aldığı darbelerin etkisiyle yerde uzun süre hareketsiz şekilde yatan kadının yardımına ise mahalle sakinleri koştu.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kadın ambulans ile hastaneye götürülürken, saldırgan karı koca ise polis ekiplerince karakola götürüldü. Annesinin yerde baygın şekilde yattığını gören küçük kız çığlıklar atarak sinir krizi geçirirken, öfkeli adamın kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Sokakta esnaflık yapan Musa Yavuz, "Ben evde oturuyordum dışarıdan bir kargaşa sesi geldi. Dışarıya baktım bir kadın yerde yatıyor, adam da binaya giriyor. Bizim komşular olduğunu anladım ve adamın karısını dövdüğünü sandım. Ondan sonra duydum ki karı koca, çocuk tartışması nedeniyle başka bir kadını dövmüş. O manzara zorumuza gitti, hiç hoş olmadı. Adam yerde yatan kadını tekmeliyordu, kadın baygın şekilde yatıyordu. Daha sonrasında polis geldi karı kocayı götürdü, diğer kadın ise ambulansa bindi" dedi.