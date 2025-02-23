Esenyurt'ta Çöp Tartışması Polisle Sona Erdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çöp Tartışması Polisle Sona Erdi

Esenyurt'ta çöp atma yüzünden tartışan iki kişi, polisin müdahalesiyle sakinleşti.

23.02.2025 14:24
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Esenyurt'ta çöp atma tartışması polisin gelmesiyle son buldu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta "Çöpleri işyerimin önüne neden atıyorsun" diyen adam, tepkisini kadının evinin önüne çöp atarak gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışma ise polisin müdahalesiyle son buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, sokakta çöp kovası olmadığı için çöplerini bir ağacın önüne koydu. Bu duruma sinirlenen bir esnaf ise, "Çöpleri işyerimin önüne neden atıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Sonrasında ise adam da çöplerini kadının evinin önüne atarak tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma polisin çağırılmasıyla son bulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Çöp Tartışması Polisle Sona Erdi - Son Dakika

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