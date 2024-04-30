Esenyurt'ta escort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta escort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir rezidansta yaşanan escort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler de adliyeye sevk edildi.

30.04.2024 23:18  Güncelleme: 23:32
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Esenyurt'ta escort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta escort ile pazarlık kavgasında aralarında kardeşini öldüren şahısın da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta dün Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmıştı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber vermişti.

Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başlamıştı. Kadın, ardından yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber vermesi üzerine olay yerine gelen grup ağabey kardeşin bulunduğu evi basmıştı. Çıkan arbede esnasında Uğur Ş. kardeşi Engin Ş.'yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen R.M., O.K. ve S.Ç.'de kısa süre içerisinde yakaladı. Karşı gruptan olan M.K. ve S.Ç.'de hafif yaralı olarak gittikleri hastanede yakalandı. Emniyette işlemleri biten şüphelilerden R.M., M.K., O.K. ve S.Ç. kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan U.Ş. kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta escort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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